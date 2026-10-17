हाई कोर्ट के आदेश के बाद ट्रांसको सक्रिय, जबलपुर में खतरनाक निर्माणों की फिर होगी पहचान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में अति उच्चदाब बिजली लाइनों के नीचे और आसपास हो रहे निर्माणों का मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) सक्रिय हुई है। हटाने के लिए कई बार पत्र लिखे गए कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइनों के निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र में बने निर्माणों को दोबारा चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। ऐसे 223 निर्माण पहले ही चिह्नित कर संबंधित लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन को भी इन्हें हटाने के लिए कई बार पत्र लिखे गए हैं।

विशेष अभियान चलाकर पहचान की थी एमपी ट्रांसको ने पहले विशेष अभियान चलाकर 132 केवी और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास बने मकानों और अन्य संरचनाओं की पहचान की थी। इनमें से चार अत्यधिक जोखिम वाले निर्माण हटाए जाने की जानकारी सामने आई थी। नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाए गए अभियान धीमा पड़ गया और कई मामलों में नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाए गए। कंपनी ने जिला प्रशासन से कार्रवाई में सहयोग भी मांगा था। अब जोखिम वाले क्षेत्रों का दोबारा चिह्नांकन कर लंबित मामलों में कार्रवाई की तैयारी है।