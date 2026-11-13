कैंसर मरीजों को बड़ी राहत की तैयारी, जबलपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बढ़ेंगी उपचार की सुविधाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कैंसर के इलाज के लिए अब महाकोशल और विंध्य के मरीजों को दूसरे बड़े शहरों की दौड़ लगाने से राहत मिलेगी। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल काॅलेज के अधीन संचालित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (एससीआई) की क्षमता 180 से बढ़ाकर 300 बेड की जाएगी।

मोबाइल स्क्रीनिंग वैन की व्यवस्था

एनसीएल की करीब 2.80 करोड़ रुपये की सहायता से डिजिटल मैमोग्राफी मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और मोबाइल स्क्रीनिंग वैन की व्यवस्था की गई है।

संदिग्ध मरीजों किए जाएंगे एससीआई रेफर

यह वैन सप्ताह में पांच दिन गांवों में जाकर 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की मुफ्त जांच करेगी। संदिग्ध मरीजों को एससीआई रेफर किया जाएगा।

पहली 500 जरूरतमंद की सर्जरी मुफ्त

संस्थान में आईसीजी फ्लोरेसेंस गाइडेड प्रिसीजन सर्जरी की सुविधा भी विकसित होगी और पहली 500 जरूरतमंद महिलाओं की सर्जरी मुफ्त की जाएगी।

4,300 मरीजों को बाहर जाना पड़ा

विदित हो कि वर्ष 2025 में ओपीडी में 33,503 मरीज पहुंचे, जबकि 6,400 पंजीयन में केवल 2,100 को पूरा इलाज मिल सका और 4,300 मरीजों को बाहर जाना पड़ा।

आंकड़े बताते हैं दबाव कितना बड़ा है

2020 में 2,046 नए मरीज थे, 2023 में 3,404 हो गए।

एससीआई में 2024 में ओपीडी में 17,869 मरीज आए।

2025 में यह दोगुनी होकर 33,503 हो गई।

2025 में 3,359 मरीज भर्ती हुए और 35,740 फालोअप के लिए आए।

पिछले साल 6,400 ने पंजीयन कराया

सिर्फ 2,100 को पूरा इलाज मिला

4,300 को बाहर जाना पड़ा।

चुनौती अभी बाकी

संस्थान में सिर्फ 4 आन्कोलाजिस्ट हैं, जरूरत 16 की है। नर्सिंग स्टाफ 40 फीसदी कम है, कीमो वार्ड में एक नर्स पर 15 मरीज हैं। फ्लो साइटोमीटर, सीटी सिम्युलेटर, मैमोग्राफी और आन्को सर्जरी उपकरणों के टेंडर 3 बार निरस्त हो चुके हैं। अगर लिनैक, बेड विस्तार और स्टाफ भर्ती एक साथ जमीन पर उतरे, तो यह सौगात सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि हजारों मरीजों के लिए जीवनदान बनेगी।