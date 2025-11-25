मेरी खबरें
    By Pankaj Tiwari
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 09:39:03 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 09:39:03 PM (IST)
    जबलपुर में लुटेरों का आतंक... स्टेशन से पैदल घर जा रहे टीटीई से मोबाइल लूटा
    स्टेशन से पैदल घर जा रहे टीटीई से मोबाइल लूटा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार की रात करीब साढ़े दस बजे रेलवे में टीटीई रंजीत कुमार 48 साल पैदल घर जा रहे थे। इस दौरान बीएसएनएल आफिस के पास बाइक सवार तीन युवकों ने उनसे मोबाइल झपट लिया। आरोपित बाइक से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

    रेलवे स्टेशन से घर की तरफ लौट रहे थे रंजीत

    पुलिस के अनुसार रंजीत कुमार निवासी सत्यमेव जयते परिसर ब्लाक डी आंबडेकर चौक के अनुसार जब रात में रेलवे स्टेशन से घर की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 9.20 बजे वो फोन में बात कर रहे थे। उनके हाथ में वन प्लस कंपनी का मोबाइल फोन था जिसे तीन बाइक सवार युवकों ने झपटकर खींच लिया।


    बाइक सवार तीन अपराधियों ने मोबाइल झपटा

    इसी तरह विजय नगर थाना क्षेत्र में रामकिंकर सिंह राजपूत 42 साल निवासी कृषि मंडी ने बताया कि रविवार की रात नौ बजे वह फोन पर बात करते हुए टहल रहा था तभी अग्रलोक प्रॉपर्टी के सामने एक मोटर साइकिल सवार तीन अज्ञात लड़के आए और मोबाइल झपटकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

