स्पेशल ट्रेन में CRPF जवान की दो लोडेड मैगजीन चोरी, 40 गोलियां गायब, बिहार चुनाव से लौटते वक्त हुई घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी से लौट रही सीआरपीएफ महिला बटालियन की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों में घिर गई, जब स्पेशल ट्रेन से दो लोडेड मैगजीन चोरी होने का मामला सामने आया। घटना कटनी स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात लगभग 12 बजे हुई। स्पेशल ट्रेन उस वक्त आउटर में कटनी-लमतरा और आधारकाप सेक्शन के बीच खड़ी थी।

जीआरपी और सिटी पुलिस सक्रिय हुई सूचना मिलते ही जीआरपी और सिटी पुलिस सक्रिय हुई और आधारकाप लाइन के पास झाड़ियों में सर्चिंग की। तलाशी में दोनों मैगजीन तो मिल गईं, लेकिन उनमें भरी करीब 40 गोलियां गायब थीं। यह मैगजीन बटालियन-E240 की दो महिला कर्मियों की राइफल से संबंधित थीं।