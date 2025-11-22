मेरी खबरें
    स्पेशल ट्रेन में CRPF जवान की दो लोडेड मैगजीन चोरी, 40 गोलियां गायब, बिहार चुनाव से लौटते वक्त हुई घटना

    MP News: बिहार में चुनाव ड्यूटी कर स्पेशल ट्रेन से लौट रही सीआरपीएफ महिला बटालियन ई-240 के दो कर्मियों की राइफल की मैगजीन चोरी हो गई। घटना शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे कटनी स्टेशन के पास हुई। ट्रेन कटनी-लमतरा और अधारकाप के बीच आउटर पर खड़ी थी।

    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 10:42:41 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 10:42:41 PM (IST)
    HighLights

    1. CRPF दल की मैगजीन चोरी
    2. कटनी स्टेशन के पास हुई घटना
    3. 40 गोलियां गायब, जांच जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी से लौट रही सीआरपीएफ महिला बटालियन की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों में घिर गई, जब स्पेशल ट्रेन से दो लोडेड मैगजीन चोरी होने का मामला सामने आया। घटना कटनी स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात लगभग 12 बजे हुई। स्पेशल ट्रेन उस वक्त आउटर में कटनी-लमतरा और आधारकाप सेक्शन के बीच खड़ी थी।

    जीआरपी और सिटी पुलिस सक्रिय हुई

    सूचना मिलते ही जीआरपी और सिटी पुलिस सक्रिय हुई और आधारकाप लाइन के पास झाड़ियों में सर्चिंग की। तलाशी में दोनों मैगजीन तो मिल गईं, लेकिन उनमें भरी करीब 40 गोलियां गायब थीं। यह मैगजीन बटालियन-E240 की दो महिला कर्मियों की राइफल से संबंधित थीं।


    मामला गंभीर है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद

    सीआरपीएफ दल काचीगुड़ा (हैदराबाद) की ओर लौट रहा था। दल की सदस्य अस्वार प्रतिज्ञा सुधाकर ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जीआरपी थाना प्रभारी एलपी कश्यप ने बताया कि चोरों का सुराग लगाने के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है।

