    टाइपिंग की गलती से युवक को काटनी पड़ी एक साल की जेल, एमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए दो लाख रुपये का जुर्माना भरने के निर्देश

    शहडोल के जिला कलेक्टर केदार सिंह ने एक एनएसए निरोध आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वास्तविक अभियुक्त नीरजकांत द्विवेदी के बजाय सुशांत का नाम था। टाइपिंग की इस गलती की वजह से सुशांत को पिछले साल चार सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और इस साल नौ सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा दिए आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

    By Surendra Dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 09:28:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 09:46:10 AM (IST)
    1. सुशांत का कहना है कि एक साल तक चली इस यातना ने उनके दिल पर गहरे जख्म छोड़ दिए हैं।
    2. उनकी बेटी अनाया का जन्म 13 मार्च को हुआ था, उन्होंने उसे घर लौटने के बाद ही देखा था।
    3. सुशांत बैस का कहना है कि कोई व्यवस्था, कोई पैसा मुझे वह समय वापस नहीं दिला सकता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 26 वर्षीय सुशांत बैस ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को पहली बार तब देखा था जब वह छह महीने की थी। एक लिपिकीय त्रुटि के कारण मुझे एक साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी गलत हिरासत इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण बन गई है कि कैसे एक नौकरशाही का जाल किसी की ज़िंदगी को उलट-पुलट कर सकता है।

    सुशांत को पिछले साल चार सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और इस साल नौ सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा उनकी रिहाई के आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने शहडोल जिला कलेक्टर को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया और उन्हें सुशांत को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। लेकिन यह राहत उनके लिए कोई सांत्वना नहीं है।


    26 वर्षीय सुशांत का कहना है कि एक साल तक चली इस यातना ने उनके दिल पर गहरे जख्म छोड़ दिए हैं। मेरी बेटी अनाया का जन्म 13 मार्च को हुआ था। मैंने उसे पहली बार घर लौटने के बाद ही देखा था। उन्होंने यह याद करते हुए कि कैसे उनकी पत्नी अकेले संघर्ष कर रही थीं और उनके माता-पिता ने एक ऐसा मुकदमा लड़ने के लिए पैसे उधार लिए थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। अनया ने अपने पहले कदम तब रखे जब मैं जेल में था।

    पहले टाइपिंग की गलती बताकर टाल दिया

    कोई व्यवस्था, कोई पैसा मुझे वह समय वापस नहीं दिला सकता। अपनी गिरफ्तारी से बमुश्किल कुछ महीने पहले ही शादी करने वाले सुशांत कहते हैं कि इस यातना ने उनके दिल पर गहरे जख्म छोड़ दिए हैं। अब, इस गलत तरीके से कैद किए जाने के कारण मेरी नौकरी की संभावना भी खत्म हो गई हैं। सुशांत को जेल में डालने वाला कोई अपराध नहीं था, बल्कि अधिकारियों ने शुरुआत में इसे एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान टाइपिंग की गलती बताकर टाल दिया था।

    शहडोल के जिला कलेक्टर केदार सिंह ने एक एनएसए निरोध आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वास्तविक अभियुक्त नीरजकांत द्विवेदी के बजाय सुशांत का नाम था। न्यायालय ने युवक को हुए मानसिक तनाव पर गंभीर रुख अपनाया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने राज्य सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि वह निरोध आदेश को मंज़ूरी देने से पहले उसकी जांच-पड़ताल करने में विफल रही।

