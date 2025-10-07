मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सर्किट हाउस में नहीं मिला बिना लहसुन-प्याज का खाना, तो होटल पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार

    जिले के सर्किट हाउस नंबर एक में केंद्रीय मंत्री को समय पर भोजन नहीं मिला तो वे समर्थकों के साथ भोजन करने निजी होटल पहुंच गए। मामला रविवार शाम का है। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार दो दिवसीय प्रवास पर शाम पांच बजे जबलपुर के सर्किट हाउस एक पहुंचे।

    By Atul Shukla
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 02:33:54 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 02:33:54 PM (IST)
    सर्किट हाउस में नहीं मिला बिना लहसुन-प्याज का खाना, तो होटल पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार
    सर्किट हाउस में नहीं मिला केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार को बिना लहसुन-प्याज का खाना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले के सर्किट हाउस नंबर एक में केंद्रीय मंत्री को समय पर भोजन नहीं मिला, तो वे समर्थकों के साथ भोजन करने निजी होटल पहुंच गए। मामला रविवार शाम का है। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार दो दिवसीय प्रवास पर शाम पांच बजे जबलपुर के सर्किट हाउस एक पहुंचे। वे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद पटेल के गोटेगांव स्थित निवास से सड़क मार्ग से होते हुए जबलपुर पहुंचे।

    पहले ही दिया था आदेश

    उन्हें शाम करीब साढ़े पांच बजे यहां पहुंचना था, लेकिन करीब 30 मिनट पहले शाम पांच बजे ही वे और उनका पूरा काफिया यहां पहुंच गए। इस दौरान उनके पीए ने सर्किट हाउस में तैनात प्रोटोकॉल अधिकारी से उनके लिए बिना लहसुन-प्याज का खाना बनाने कहा। इधर, प्रोटोकॉल में तैनात अधिकारियों ने उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर रखा था।

    भोजन में देरी होते देख निकले होटल

    जैसे ही भोजन बनाने का आदेश मिला कर्मचारी बिना लहसुन-प्यास का खाना बनाने में जुट गए, लेकिन केंद्रीय मंत्री को शाम छह बजे के पहले भोजन करना था और भोजन में देरी होते देख, वे तत्काल वहां से तिलहरी स्थित एक होटल निकल गए और वहां जाकर भोजन किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए। हालांकि, इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री मौजूद रहे।

    फोन पर दिया आदेश, होटल में बना खाना

    केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री और कुछ समर्थकों के साथ करीब साढ़े पांच बजे तिलहरी स्थित होटल के लिए निकल गए। होटल पहुंचने से पहले ही मोबाइल पर बिना लहसुन-प्याज का खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया गया था, जबकि सर्किट हाउस में उनके लिए भोजन बनाने में कर्मचारी जुटे रहे। होटल पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री से शाम छह बजे के पहले भोजन किया और फिर सर्किट हाउस लौट आए।

    आवभगत में जुटे पुलिस अधिकारी

    इस बीच जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी खबर लगी तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस के अधिकारी केंद्रीय मंत्री की आओ-भगत में जुट गए। हालांकि, इस दौरान प्रशासनिक और प्रोटोकॉल में तैनात अधिकारी और पुलिस कर्मियों से मंत्री ने किसी तरह की नाराजगी बयां नहीं की।

    आज के कार्यक्रम

    - केंद्रीय मंत्री आज अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कल्चर सिविक सेंटर में भाग लेंगे। इसके बाद वे सर्किट हाउस जाएंगे। दोपहर 2.45 पर डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3.40 पर जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

    - केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ भोजन करने होटल गए थे। प्रोटोकॉल में हमने उनके लिए सभी इंतजाम पहले से कर रखे थे। राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर जबलपुर

    इसे भी पढ़ें... Indian Railways: सात घंटे देरी से आई पवन एक्सप्रेस, रात की काशी सुबह पहुंची

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.