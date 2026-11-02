जबलपुर में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री मेघवाल, बोले- सड़कों पर मार्च निकालने से नहीं बदलती सत्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में शामिल होने जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अराजकता का माहौल बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था और छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाना चाहती है।

'संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश' मेघवाल ने कांग्रेस के हालिया प्रदर्शनों पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा बन गया है। चुनाव आयोग से मिलने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन उसे दरकिनार कर 300 नेताओं का एक साथ वहां पहुंचना और राष्ट्रपति भवन व सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना सिर्फ अव्यवस्था फैलाने की कोशिश है।