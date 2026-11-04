जबलपुर में कुलगुरु 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार करने के बावजूद पद पर बने रहे, हाई कोर्ट का नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवि), जबलपुर के कुलगुरु डा. प्रमोद कुमार मिश्रा की नियुक्ति और पद पर बने रहने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कुलपति के पद पर बने रहने को अवैध बताया याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के तहत निर्धारित 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार करने के बावजूद कुलपति के पद पर बने रहने को अवैध बताया गया है। जबलपुर के डाॅ. सत्येंद्र यादव की ओर से याचिका दायर हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश शासन सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जबलपुर निवासी डाॅ. सत्येंद्र यादव की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने अदालत को बताया कि यूजीसी के नियमों में कुलगुरु पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है।

पद पर बने रहना यूजीसी के निर्धारित नियमों के विपरीत याचिका के अनुसार डाॅ. प्रमोद कुमार मिश्रा की जन्मतिथि एक जुलाई 1956 है। उन्हें 17 नवंबर 2022 को विश्वविद्यालय का कुलगुरू नियुक्त किया गया था। इस आधार पर उन्होंने 30 जून 2026 को 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इसके बावजूद पद पर बने रहना यूजीसी के निर्धारित नियमों के विपरीत है।