जबलपुर में नालियों में पानी की लाइन हो रहीं जर्जर, संक्रमण का खतरा

नईदुनिया प्रतिनधि, जबलपुर। एक तरफ नगर निगम नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कवायद के बीच स्वच्छ जलापूर्ति का दावा कर रहा है वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब भी शहर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नलों से आने वाली पानी में स्वच्छता की गारंटी नही है।

क्योंकि कीड़े युक्त नाला-नालियों से होकर गुजर रही पानी की पाइपलाइन से ही घरों में नल कनेक्शन हैं। कुछ जगह तो अवैध नल कनेक्शन करते हुए नाले से गुजर रही पाइपलाइन में छेंद कर कनेक्शन कर लिए हैं। जब जलापूर्ति होती है तो साफ पानी के साथ ही नाली का गंदा पानी भी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है।

कुछ ऐसा ही नजारा माढ़ोताल भोला नगर बस्ती में देखने मिला। यहां गंदगी से बजाबजा रही नालियों से पानी के नल कनेक्शन किए गए है। जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन नाली से सनी दिखी। वहीं कुछ जगह पाइपलाइन में छेंद भी कर लिए गए हैं। नागरिकों ने बताया कि कुछ लोगों ने अवैध नल कनेक्शन कर लिए है। इस तरह नालियों से गुजर रही पाइपलाइन से घरों में कभी कभार गंदा पानी भी आ रहा है। उन्होंने इस तरह पानी का सेवन करने लोगों ने पेट में दर्द की शिकायत भी साझा की। बदली नहीं गईं पाइपलाइन अधिकांश क्षेत्रों में ये जलापूर्ति करने वाली वितरण लाइन की यही स्थिति है। वर्षों बाद भी पाइपलाइन बदलीं नहीं गईं। लगातार नाली-नालियों के क्षारीय पानी, धूल, मिट्टी के संपर्क में रहने से इन पाइपलाइनों क्षरण चुका है। घरों में लगे नलों से गंदा पानी आ रहा है।