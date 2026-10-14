जबलपुर समेत संभाग के जिलों में फिर बदल रहा मौसम, तेज हवा के साथ छिटपुट बूंदाबांदी के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। देश के विभिन्न हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की प्रक्रिया और तेज होने के साथ ही अब दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश शुरू होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। मौसम प्रणालियों में हो रहे बदलाव का असर जबलपुर व आस-पास के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय मौसम कार्यालय के अनुसार वर्तमान में उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू क्षेत्र के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। पछुआ हवाओं के साथ एक ट्रफ भी पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से मध्य क्षोभमंडल में पछुआ हवाओं के साथ एक ट्रफ भी बना हुआ है। वहीं, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसम प्रणाली अब उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में मौजूद है।