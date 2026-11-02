जबलपुर और संभाग के जिलों में अभी भी बदल सकता है मौसम, धूप निकलेगी; बादल भी छाएंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर अब कम हो गया है। इसी के साथ अब मौसम में भी आंशिक रूप से सुधार नजर आ रहा है। चार दिन बाद धूप खिली रही। हालांकि बीच-बीच में हल्के बादल भी आते-जाते रहे।

दो दिनों तक मौसम मिला-जुला रहेगा मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले दो दिनों तक मौसम मिला-जुला रहेगा। धूप निकलेगी बादल भी छाएंगे। इसके बाद चार नवंबर को फिर मौसम की रंगत फिर बदल सकती है। मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, वहीं, मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। छह नवंबर से मौसम पूरी तरह से साफ होने का अनुमान चार नंवबर को संभाग के कटनी, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर व अास-पास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। जबलपुर में मौसम मिला जुला रह सकता है। इसके बाद छह नवंबर से मौसम पूरी तरह से साफ होने का अनुमान है।