दिन में धूप और शाम सुहानी होगी, जबलपुर में सात अक्टूबर तक फिर बदल सकता है मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मानसून की विदाई के साथ जबलपुर में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। बारिश का दौर थमने के बाद अब उत्तर दिशा से आ रही शुष्क और ठंडी हवाएं तापमान पर असर डाल रही हैं।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। रात के साथ दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट के आसार हैं। शनिवार को उत्तर-पश्चिमी हवा चलीं। अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

प्रदेश से मानसून की विदाई

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर भारत के शेष हिस्सों के साथ पूरे गुजरात, मध्य प्रदेश तथा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से लौट चुका है। इसके साथ ही मौसम का रुख भी बदल गया है।

जबलपुर के मौसम में ठंडक बढ़ाने का काम करेंगी

निचले वायुमंडलीय स्तरों पर उत्तर गुजरात और उससे लगे दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर बने प्रतिचक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तरी हवाएं सक्रिय हैं। यही हवाएं अब जबलपुर के मौसम में ठंडक बढ़ाने का काम करेंगी।

सात अक्टूबर तक छा सकते हैं बादल

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। बारिश की संभावना नहीं है और आसमान मुख्यतः साफ रहने की स्थिति बनेगी। हालांकि सात अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में आंशिक रूप से बदलाव संभावित है। इस दौरान हल्के बादल छा सकते और आस-पास के जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना है।