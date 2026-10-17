जबलपुर में चक्रवातीय हवा से बदलेगा मौसम, धूप के बीच छाएंगे बादल; रात में ठंडक और दिन में गर्मी से बचें

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। मध्य प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मौसम में बदलाव की परिस्थितियां बन रही हैं। उत्तरी हरियाणा में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से लगे दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने चक्रवातीय परिसंचरण का असर जबलपुर और आस-पास के क्षेत्र के मौसम पर पड़ सकता है।

बारिश की निश्चित संभावना नहीं जताई जा सकती जबलपुर संभाग के जिलों में बादलों की आवाजाही और स्थानीय मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, इन प्रणालियों के आधार पर संभाग के सभी जिलों में बारिश की निश्चित संभावना नहीं जताई जा सकती। तीन मौसम प्रणालियां सक्रिय मौसम संबंधी विश्लेषण के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में किलोमीटर की ऊंचाई के बीच सक्रिय है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे लगे दक्षिणी मध्यप्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है।