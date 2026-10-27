करवाचौथ पर बरसेंगे बादल, चक्रवात के असर से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बदलेगा मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती मौसम प्रणाली के प्रभाव से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं।

आंशिक तौर पर बदल सकती है मौसम की रंगत

मौसम में बदलाव का अधिक असर 28 अक्टूबर से दिखाई देने की संभावना है। मौसम की रंगत आंशिक तौर पर बदल सकती है।

अवदाब गहरे अवदाब में बदलााव

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब गहरे अवदाब में बदलने के बाद चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।

कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी

मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सिवनी में भी मौसम प्रभावित हो सकता है।

मौसम साफ होने पर ठंड फिर जोर पकड़ेगी

फिलहाल मंगलवार को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं, 28 से 30 अक्टूबर के बीच तेज हवा के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश और बादलों के कारण रात की ठंड में कमी आएगी। 30 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होने पर ठंड फिर जोर पकड़ सकती है।