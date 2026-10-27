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करवाचौथ पर बरसेंगे बादल, चक्रवात के असर से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बदलेगा मौसम

28 से 30 अक्टूबर के बीच तेज हवा के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश और बादलों के कारण रात की ठंड में कमी आएगी।

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 08:23:39 AM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 08:23:39 AM (IST)
करवाचौथ पर बरसेंगे बादल, चक्रवात के असर से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बदलेगा मौसम
फिलहाल मंगलवार को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. अधिक असर 28 अक्टूबर से दिखाई देने की संभावना
  2. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती मौसम प्रणाली
  3. मौसम साफ होने पर ठंड फिर जोर पकड़ सकती है

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती मौसम प्रणाली के प्रभाव से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं।

आंशिक तौर पर बदल सकती है मौसम की रंगत

मौसम में बदलाव का अधिक असर 28 अक्टूबर से दिखाई देने की संभावना है। मौसम की रंगत आंशिक तौर पर बदल सकती है।

अवदाब गहरे अवदाब में बदलााव

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब गहरे अवदाब में बदलने के बाद चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।

कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी

मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सिवनी में भी मौसम प्रभावित हो सकता है।

मौसम साफ होने पर ठंड फिर जोर पकड़ेगी

फिलहाल मंगलवार को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं, 28 से 30 अक्टूबर के बीच तेज हवा के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश और बादलों के कारण रात की ठंड में कमी आएगी। 30 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होने पर ठंड फिर जोर पकड़ सकती है।

मौसम का पूर्वानुमान- मौसम शुष्क रहेगा

सूर्योदय- 6: 13

सूर्यास्त- 5: 36

तापमान

अधिकतम -32.5

न्यूनतम - 16.5

आर्दता-68

-62

मौसम का पूर्वानुमान- मौसम शुष्क रहेगा

जबलपुर

दिनांक- अधिकतम - न्यूनतम

27 अक्टूबर - 32.0 - 16.0

28 अक्टूबर - 32.0 - 16.0

कटनी

27 अक्टूबर - 30.0 - 19.0

28 अक्टूबर - 28.0 - 21.0

मंडला

27 अक्टूबर - 34.0 - 15.0

28 अक्टूबर - 33.0 - 15.0

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