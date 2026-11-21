नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मौसम का मिजाज बदल गया है। बढ़ती ठंड के बीच रिमझिम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। हालांकि एक-दो दिन में बादल छंट जाएंगे और ठंड का असर बढ़ जाएगा। नवंबर के आखिरी दिनों में बढ़ती ठंड के साथ सुहानी धूप से मौसम और खुशनुमा होगा।

मौसम का यह अंदाज न केवल आम जनजीवन के लिए राहतभरा है, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अनुकूल है। भेड़ाघाट के संगमरमरी सौंदर्य से लेकर बरगी बांध और मदन महल की पहाड़ियों तक ओर आस-पास के कान्हा, पेंच सहित सहित अन्य प्राकृतिक स्थलों का नजारों का आनंद लेने के लिए यह मौसम बेहतरीन माना जा रहा है।