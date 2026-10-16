जबलपुर के कबाड़खाने में जिंदा बम कहां से आया, एटीएस-आईबी के सवाल पर शमीम कबाड़ी ने बताए कई राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खजरी खिरिया स्थित रजा मेटल इंडस्ट्रीज स्थित कबाड़खाना विस्फोट कांड की जांच में जुटी एजेंसियों ने गिरफ्तार आरोपित शमीम कबाड़ी से पूछताछ तेज कर दी है। तीन दिन दिन पहले आनंद नगर स्थित घर से दबोचे गए आरोपी शमीम कबाड़ी अभी चार दिन की पुलिस रिमांड पर है।

पूरे दिन पूछताछ का क्रम चला शुक्रवार को एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) और आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) की टीमें अधारताल थाने पहुंचीं। दोनों एजेंसियों ने अलग-अलग उससे पूछताछ की। पूरे दिन पूछताछ का क्रम चला। जांच का मुख्य केंद्र यह रहा कि कबाड़ के साथ सेना में इस्तेमाल होने वाले बमों के खोल तो पहुंचे, लेकिन कहीं उनके बीच जिंदा बम तो नहीं था।