'अब नहीं आऊंगी...', शादी के 25 दिन बाद छोड़कर गई पत्नी, पति ने जहर खाकर दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र निवासी युवक का सागर की युवती के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद कुछ दिन तक दोनों ठीक से रहे। फिर पत्नी ने पति से विवाद करना शुरू कर दिया। विवाह के 25 दिन बाद ही वह ससुराल से भाग गयी। मायके में जाकर रहने लगी। पति ने फोन किया तो बोली कि वह अब नहीं लौटेगी। फोन पर भी उसने पति से अभद्रता किया।

पत्नी के व्यवहार से क्षुब्ध और मानसिक प्रताड़ना से व्यथित पति ने जहर का सेवन कर लिया। उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपित पत्नी सागर के सिविल लाइंस निवासी दीक्षा पटेल के विरुद्ध पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपित दीक्षा पटेल की तलाश की जा रही है।

चार माह पूर्व हुआ था विवाह

अधारताल के नेता नगर निवासी नीरज पटेल का विवाह लगभग चार माह पूर्व सागर के मीठे नल सुभाष नगर निवासी दीक्षा के साथ हुआ था। विवाह के बाद से दीक्षा घरेलू बातों को लेकर विवाद करती थी। बोलती थी कि माता-पिता ने जबरन उसका विवाह कर दिया है। इस बीच 22 जून को वह ससुराल में किसी को कुछ बताए बिना 22 जून को अपने जीजा एवं दीदी के साथ मायके चली गई। वह जब गई तब घर पर नीरज भी नहीं था। जाते समय दीक्षा अपने कपड़े एवं आभूषण भी लेकर चली गई। जब नीरज घर लौटा तो उसे पत्नी के बिना किसी को बताएं कहीं चले जाने का पता चला। जिससे वह व्यथित हो गया।

यह भी पढ़ें- MP में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, 4 हजार रुपए के साथ EOW ने रंगे हाथों दबोचा

23 जुलाई को खा लिया जहर

मायके जाने के बाद नीरज से फोन पर बातचीत में भी उसकी पत्नी मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। 22 जून को दंपति के बीच अंतिम बार फोन में बातचीत हुई। तब भी पत्नी ने नीरज को धमकाया। बोली कि उसे यह विवाह मंजूर नहीं है। वह जो करना चाहे कर ले लेकिन वापस नहीं लौटेगी। उसकी बातों को सुनकर नीरज अवसाद में आ गया। 22 जून की रात को घर पर जहर खा लिया। उसका स्वास्थ्य अचानक खराब होने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। जहां, उपचार के दौरान 23 जुलाई की देर रात को उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले में परिजनों से पूछताछ किया तो पत्नी के प्रताड़ित किए जाने का पता चला।