नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। माढ़ोताल थाना क्षेत्र में घर पर पति-पत्नी के बीच विवाद और फिर स्वजन के बीच मारपीट हो गई। पत्नी घटना की शिकायत करने के लिए भाई के साथ थाने जाने लगी तो रास्ते में पति ने कार से दोनों को टक्कर मार दी।

कार से कटनी के जोहला गांव चलने को कहा शारदा नगर के प्रोफेसर कालोनी निवासी रानी गर्ग (23) से बुधवार को पति अंकुश गर्ग ने कार से कटनी के जोहला गांव चलने को कहा। अंकुश के साथ भाई आयुष गर्ग एवं अनुराग दुबे भी थे। विवाद बढ़ता देखकर सालों ने बीच-बचाव किया कार में ज्यादा लोग होने का बोलकर रानी ने जाने से मना कर दिया। इसे लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देखकर रानी के भाई सौरभ दुबे एवं अरविंद दुबे ने आकर बीच-बचाव किया। भाई के साथ मोटरसाइकिल से थाने जाने लगी नाराज होकर अंकुश एवं आयुष गर्ग ने साैरभ दुबे के साथ मारपीट कर दी। इससे गुस्साई रानी भाई सौरभ के साथ मोटरसाइकिल से थाने जाने लगी। पति ने उनका पीछा किया और पाटन रोड पर पानी की टंकी के पास कार से पत्नी और उसके भाई की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर में रानी एवं सौरभ, दोनों को चोट आई है।