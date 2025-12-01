मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जबलपुर में युवती के ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसे चचेरे भाई, पुलिसकर्मियों ने समझौता करवाने के लिए मांगी रिश्वत, निलंबित

    लार्डगंज पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जाल बिछाकर ब्लैकमेल करने वाली युवती रागिनी शर्मा और उसके साथी विवेक तिवारी, साहिल बर्मन को गिरफ्तार किया है। दरअसल, रागिनी शर्मा ने बेलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पावला निवासी युवक को इंटरनेट मीडिया के जरिए दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 04:34:17 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 04:34:17 AM (IST)
    जबलपुर में युवती के ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसे चचेरे भाई, पुलिसकर्मियों ने समझौता करवाने के लिए मांगी रिश्वत, निलंबित
    पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग

    HighLights

    1. लार्डगंज पुलिस ने इंटरनेट से ब्लैकमेल करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई की
    2. इसमें शामिल रागिनी शर्मा और उसके साथी विवेक तिवारी, साहिल बर्मन गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। लार्डगंज पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जाल बिछाकर ब्लैकमेल करने वाली युवती रागिनी शर्मा और उसके साथी विवेक तिवारी, साहिल बर्मन को गिरफ्तार किया है। दरअसल, रागिनी शर्मा ने बेलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पावला निवासी युवक को इंटरनेट मीडिया के जरिए दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। दोनों आपस में चैटिंग करने लगे।

    वीडियो बनाकर ब्लैकमेल

    इस बीच रागिनी ने शुक्रवार दोपहर ढाई बजे युवक को मैसेज कर मेहता पेट्रोल पंप के पास मिलने के लिए बुलाया। यहां वह चचेरे भाई के साथ पहुंचा तो युवती ने पांच सौ रुपये लिए और शताब्दीपुरम के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में परिचित के फ्लैट खाली में बैठकर बातचीत करने को कहा। दोनों भाई जब फ्लैट पहुंचे तो युवती ने विवेक और साहिल को बुला लिया, जो वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे।


    पुलिस ने मांगी घूस

    बात बढ़ी तो यादव कालोनी चौकी से आरक्षक सिद्धार्थ दुबे और सचिन जैन पहुंचे और सभी को चौकी ले गए। वहां एफआईआर दर्ज कर पीड़ित युवकों को जेल भेजने की धमकी देने लगे। बाद में समझौता कराने के नाम पर उनसे एक लाख रुपये मांगे। एसपी संपत उपाध्याय ने दोनों जवानों को निलंबित कर कोतवाली सीएसपी रीतेश शिव को जांच के निर्देश दिए हैं।

    इसे भी पढ़ें- चित्रकूट में भीषण हादसा: तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो छात्रों को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.