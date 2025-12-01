जबलपुर में युवती के ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसे चचेरे भाई, पुलिसकर्मियों ने समझौता करवाने के लिए मांगी रिश्वत, निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। लार्डगंज पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जाल बिछाकर ब्लैकमेल करने वाली युवती रागिनी शर्मा और उसके साथी विवेक तिवारी, साहिल बर्मन को गिरफ्तार किया है। दरअसल, रागिनी शर्मा ने बेलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पावला निवासी युवक को इंटरनेट मीडिया के जरिए दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। दोनों आपस में चैटिंग करने लगे।

वीडियो बनाकर ब्लैकमेल इस बीच रागिनी ने शुक्रवार दोपहर ढाई बजे युवक को मैसेज कर मेहता पेट्रोल पंप के पास मिलने के लिए बुलाया। यहां वह चचेरे भाई के साथ पहुंचा तो युवती ने पांच सौ रुपये लिए और शताब्दीपुरम के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में परिचित के फ्लैट खाली में बैठकर बातचीत करने को कहा। दोनों भाई जब फ्लैट पहुंचे तो युवती ने विवेक और साहिल को बुला लिया, जो वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे।