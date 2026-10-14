मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

जबलपुर के रांझी में टूटे बर्तन बदलने घर पहुंचीं महिलाएं, सोने-चांदी के आभूषण दोगुने करने ले गईं फिर नहीं लौटीं

कुछ पुराने बर्तन दिए जिसे महिला ने नए बनाकर लाकर दे दिए। विश्‍वास बढ़ा तो आभूषणों की फोटो खींचने और 50 हजार रुपये देने के ऑफर के झांसे में आ गई।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 06:10:21 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 06:10:21 PM (IST)
जबलपुर के रांझी में टूटे बर्तन बदलने घर पहुंचीं महिलाएं, सोने-चांदी के आभूषण दोगुने करने ले गईं फिर नहीं लौटीं
रांझी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. दोगुने फायदे के लालच में गंवाए आभूषण
  2. वारदात के बाद ऑटो में बैठकर फरार
  3. नहीं लौटने पर तलाश की, पता नहीं चला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र में आभूषणों की फोटो खींचने और 50 हजार रुपये देने के ऑफर का झांसा देकर दो महिलाएं सोने-चांदी के महंगे आभूषण लेकर फरार हो गईं। रिछाई में बड़े कुआं के पास निवासी अंजना लोधी (33) पापड़ बनाने का काम करती हैं।

साथी और बच्चे के साथ घर पहुंची महिला

एक महिला अपने साथी और बच्चे के साथ उनके घर पहुंची थी। उसने टूटे बर्तन लेकर उन्हें नया बनाकर देने की बात कही। अंजना ने उसे कुछ पुराने बर्तन दिए जिसे महिला ने नए बनाकर लाकर उसे दे दिए।

आभूषणों की फोटो खींचने व पैसे देने का ऑफर

जब महिला दोबारा आई तो अंजना को बताया कि उसका पति एक कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी में आभूषणों की फोटो खींचने व पैसे देने का ऑफर चल रहा है।

आभूषण और रुपये लौटाने का भरोसा दिलाया

अंजना को आभूषणों की फोटो खींचने के बदले 50 हजार रुपये के साथ आभूषण लौटाने का लालच दिया। उसने शाम चार बजे तक आभूषण और रुपये वापस करने का भरोसा दिलाया।

बातों में आकर सोने के टाप्स और मंगलसूत्र दे दिए

महिला की बातों में आकर अंजना ने अपने सोने के टाप्स और मंगलसूत्र दे दिए। उनकी भांजी पूर्णिमा पटेल ने भी सोने की लौंग, चांदी की दो अंगूठियां, चेन और हाथ का लॉकेट दे दिया। आभूषण लेकर दोनों महिलाएं बच्चे के साथ आटो में बैठकर चली गईं।


नहीं लौटने पर तलाश की, लेकिन पता नहीं चला

शाम तक उनके नहीं लौटने पर अंजना और पूर्णिमा ने तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। शाम को पति के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी दी। इसके रांझी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई।

यहां भी की ठगी, वैसा ही तरीका अपनाया

  • आरोपियों ने मंगलवार को एक और महिला के साथ भी ठगी की।

  • रिछाई पहाड़ी में रहने वाली खुश्बू पटेल के पास पहुंची।

  • पुराने आभूषण को चमकाने का झांसा देकर एक चांदी की अंगूठी लेकर गई।

  • अगले दिन चांदी की अंगूठी को ठीक करके लाई और एक स्टील का डिब्बा दिया।

  • खुश्बू झांसा देकर रानी हार, मंगलसूत्र, बेंदी, झुमकी, करधन और पायल लेकर गई।

  • उसे भी पति की कंपनी में आफर होने और आभूषण लौटाने के साथ नकदी देने की बात कही।

  • आभूषण लेकर जाने के बाद नहीं लौटीं। रांझी पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही हे।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में चीफ जस्टिस के बंगले के पास पांच बदमाशों ने की चाकू दिखाकर लूटपाट, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल