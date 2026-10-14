जबलपुर के रांझी में टूटे बर्तन बदलने घर पहुंचीं महिलाएं, सोने-चांदी के आभूषण दोगुने करने ले गईं फिर नहीं लौटीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र में आभूषणों की फोटो खींचने और 50 हजार रुपये देने के ऑफर का झांसा देकर दो महिलाएं सोने-चांदी के महंगे आभूषण लेकर फरार हो गईं। रिछाई में बड़े कुआं के पास निवासी अंजना लोधी (33) पापड़ बनाने का काम करती हैं।

साथी और बच्चे के साथ घर पहुंची महिला

एक महिला अपने साथी और बच्चे के साथ उनके घर पहुंची थी। उसने टूटे बर्तन लेकर उन्हें नया बनाकर देने की बात कही। अंजना ने उसे कुछ पुराने बर्तन दिए जिसे महिला ने नए बनाकर लाकर उसे दे दिए।

आभूषणों की फोटो खींचने व पैसे देने का ऑफर

जब महिला दोबारा आई तो अंजना को बताया कि उसका पति एक कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी में आभूषणों की फोटो खींचने व पैसे देने का ऑफर चल रहा है।

आभूषण और रुपये लौटाने का भरोसा दिलाया

अंजना को आभूषणों की फोटो खींचने के बदले 50 हजार रुपये के साथ आभूषण लौटाने का लालच दिया। उसने शाम चार बजे तक आभूषण और रुपये वापस करने का भरोसा दिलाया।

बातों में आकर सोने के टाप्स और मंगलसूत्र दे दिए

महिला की बातों में आकर अंजना ने अपने सोने के टाप्स और मंगलसूत्र दे दिए। उनकी भांजी पूर्णिमा पटेल ने भी सोने की लौंग, चांदी की दो अंगूठियां, चेन और हाथ का लॉकेट दे दिया। आभूषण लेकर दोनों महिलाएं बच्चे के साथ आटो में बैठकर चली गईं।