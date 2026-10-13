जबलपुर में इंस्टाग्राम रील से युवती को ठगी के जाल में फंसाया, डिलीवरी ब्वाय के खाते से रकम निकली

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठग इंस्टाग्राम रील के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। रांझी में दो अलग-अलग वारदातों में युवती को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 50,793 रुपये ठग लिए गए।
एक डिलीवरी ब्वाय का मोबाइल फोन हैक कर उसके खाते से 74,954 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए गए। पुलिस ने दोनों मामलों में एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रांझी पुलिस के अनुसार, राम नगर वीएफजे निवासी सृष्टि कुलस्ते ने इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन देखा था। इसमें हेडराइटिंग के काम की जानकारी दी गई थी। युवती ने रील में दिए गए दो मोबाइल नंबरों पर वाट्सएप के जरिए संपर्क किया। उसकी बात विनय अग्रवाल और सुशांत अरोरा से हुई।
दोनों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 499 रुपये जमा कराए। इसके बाद किट भेजने के नाम पर 1,599 रुपये मांगे। युवती ने यह राशि भी जमा कर दी। अलग-अलग बहाने बनाकर उससे रुपये लेते रहे। इस तरह कुल 50,793 रुपये ठग लिए। इसके बाद भी रुपयों की मांग जारी रही, तब युवती को ठगी का पता चला। उसने पुलिस से शिकायत की।
साइबर ठगी की दूसरी वारदात रांझी के शारदा नगर निवासी शुभम पटेल के साथ हुई। वह डिलीवरी ब्वाय का काम करता है। पुलिस के अनुसार, नौ अक्टूबर की रात अचानक उसका मोबाइल फोन हैक हो गया। इसके बाद उसके बैंक खाते से 74,954 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।
शुभम ने बैंक जाकर जानकारी जुटाई, तो पता चला कि राशि निखिल नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हुई है। इसके बाद उसने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। वहां से जीरो एफआइआर दर्ज होकर मामला रांझी थाने पहुंचा।
पुलिस ने नियमित एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामलों में पुलिस बैंक खातों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।
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