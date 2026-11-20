डिजिटल डेस्‍क, नईदुनिया, सिवनी। सिवनी पुलिस विभाग से जुड़ा एक युवती का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने पुलिसकर्मियों और एक महिला टीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का दावा है कि महिला टीआई उससे कहती थीं कि वह एएसपी के बंगले में चली जाए। वीडियो में युवती ने यह भी आरोप लगाया कि सिवनी पुलिस में कोई ऐसा व्यक्ति था, जो उसके जिस्म का भूखा था।

पुलिस विभाग के भीतर पर हुए व्यवहार पर सवाल उठाए युवती ने वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखते हुए पुलिस विभाग के भीतर कथित तौर पर हुए व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। उसके आरोपों के मुताबिक, महिला टीआई की ओर से उसे एएसपी के बंगले में जाने की बात कही जाती थी। युवती ने इसे अपने साथ हुए कथित अनुचित व्यवहार से जोड़ते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है।

भाषा और लगाए आरोपों ने बनाया मामले को गंभीर वीडियो में इस्तेमाल की गई युवती की भाषा और लगाए गए आरोपों ने मामले को गंभीर बना दिया है। यदि आरोपों में सच्चाई है, तो यह पुलिस विभाग में महिलाओं की सुरक्षा, शिकायतों के निराकरण और जिम्मेदार अधिकारियों के आचरण से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। वीडियो इसी साल जून माह का बताया जा रहा होटल कांड के बाद निलंबित एएसपी दीपक मिश्रा पर कई तरह के आरोप लगाते एक महिला का पुराना वीडियो सामने आया है, जो इसी साल जून माह का बताया जा रहा है, जिसने कोतवाली थाना में चोरी संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीआइजी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जबलपुर सीआईडी की जांच में महिला द्वारा लगाए गए आरोप निराधार पाए गए थे।