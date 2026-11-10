'तूने मेरे भाई को क्यों मार डाला', भाई के हत्यारों को देख आपा खो बैठी बहन, पत्थर लेकर दौड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीपावली की रात जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला कर दो युवकों की हत्या करने के मामले में पुलिस ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को जब पुलिस आरोपितों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और उनका जुलूस निकाला, तो मृतकों के स्वजन का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपितों को सामने देखते ही परिजन उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े।

हाथ में पत्थर लेकर दौड़ी मृतक की छोटी बहन इस दौरान मृतक कार्तिक उर्फ बाबू चौधरी की छोटी बहन हाथ में पत्थर लेकर आरोपितों की ओर दौड़ी। वह बार-बार यही कह रही थी कि 'तूने मेरे भाई को क्यों मार डाला।' पुलिसकर्मियों ने किसी तरह परिजनों को रोका और आरोपितों को भीड़ से बचाकर आगे बढ़ाया। घमापुर पुलिस ने मंगलवार को सातों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं, हत्याकांड में शामिल तीन अन्य आरोपित अब भी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस की तीन टीमें जुटी हैं।

आरोपितों को देखते ही भड़के परिजन, सड़क पर मची अफरा-तफरी सोमवार रात घमापुर पुलिस ने कार्तिक चौधरी और करण पासी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित प्रिंस चौधरी सहित सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को पुलिस उन्हें सिद्धबाबा मंदिर लेकर पहुंची। इसकी जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतकों के स्वजन और स्थानीय लोगों ने आरोपितों को घेरने और मारपीट करने का प्रयास किया। अचानक बिगड़े हालात को संभालने में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। परिजनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस आरोपितों को सुरक्षा के बीच वहां से लेकर कांचघर तक पैदल पहुंची। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।