जबलपुर में युवा शिविर : राजनीति के सवाल पर डाॅ. मोहन भागवत का दो टूक जवाब, ‘संघ का इससे वास्ता नहीं’

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राजनीति पर सवाल उठा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत ने दोटूक जवाब दिया। उन्होंने कहा ‘राजनीतिक प्रश्न राजनीतिक लोगों से पूछे जाने चाहिए, संघ का इससे वास्ता नहीं है। जम्मू-कश्मीर और संघ के शताब्दी वर्ष जैसे मुद्दे उठे श्रीराम इंजीनियरिंग काॅलेज में महाकोशल प्रांत के तीन दिवसीय युवा शिविर के समापन पर युवाओं के साथ संवाद में राजनीति से जुड़े सवालों पर उन्होंने यही रुख रखा। संवाद में जनसंख्या असंतुलन, राममंदिर, जम्मू-कश्मीर और संघ के शताब्दी वर्ष जैसे मुद्दे भी उठे।

समय की सीमा के चलते 17-18 पर ही चर्चा हो सकी युवाओं ने करीब 50 सवाल तैयार किए थे, लेकिन समय की सीमा के चलते 17-18 पर ही चर्चा हो सकी। मुस्लिम समुदाय के प्रति संघ के दृष्टिकोण पर डा. भागवत ने कहा कि जो भारत को अपना मानता है, उसकी उन्नति में सहभागी बनता है और देश की प्रगति से खुश होता है, संघ उसके साथ भारतीय के रूप में व्यवहार करता है।