जबलपुर में महाकाली दर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का लगाया गंभीर आरोप, थाने में हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। लार्डगंज थाना क्षेत्र के गढ़ा फाटक में महाकाली दर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए शहपुरा भभकी निवासी आकाश चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस घटना के बाद मृतक के स्वजनों ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने मारपीट के आरोपों को खारिज करते हुए युवक के अस्वस्थ होने पर अस्पताल ले जाने की बात कही है। मामले में न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भाई ने लगाया मारपीट का आरोप मृतक के भाई विवेक चौधरी के अनुसार वह अपने भाई आकाश चौधरी के साथ बाइक से गढ़ा फाटक में महाकाली दर्शन करने गए थे। इस दौरान वे मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। आरोप है कि तभी एक महिला पुलिसकर्मी ने उनका मोबाइल छीन लिया और उसके भाई का कॉलर पकड़कर उसे हिरासत में ले लिया।