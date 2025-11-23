मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 12:59:33 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 12:59:33 AM (IST)
    सतना में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म: चचेरे भाई ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपित को पकड़ा
    युवती से दुष्कर्म- प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

    HighLights

    1. जिला के उचेहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में शर्मसार करने वाली घटना
    2. युवती के साथ चचेरे भाई द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज
    3. पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है

    नई दुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला के उचेहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घिनौनी घटना सामने आई है। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवती के साथ उसके चचेरे भाई द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। पीड़िता अपने पिता के साथ उचेहरा थाना पहुंची और आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित पर अपराध क्रमांक 436/25 के तहत धारा 64(1) और 127(1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    खाना बनाने के बहाने घर ले जाकर किया दुष्कर्म

    थाना प्रभारी सतीश मिश्रा ने बताया कि आरोपित और पीड़िता के बीच जमीन के हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान आरोपित ने स्थिति का फायदा उठाया। पुलिस के अनुसार, आरोपित की पत्नी गर्भवती है, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपित ने पीड़िता को खाना बनाने के बहाने घर बुलाया और भीतर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया।


    स्वजनों ने दी त्वरित शिकायत, आरोपी पकड़ा गया

    पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत

    घटना का पता चलते ही स्वजनों ने तुरंत उचेहरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और आरोपित को हिरासत में ले लिया। इस समय आरोपित से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक मेडिकल परीक्षण और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया की जा रही है।

