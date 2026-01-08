जबलपुर में रेल ट्रैक पर रील बनाना पड़ा भारी, RPF ने की सख्त कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-अधारताल रेलखंड में शोभापुर क्षेत्र के आसपास चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद रेल सुरक्षा बल (RPF) लगातार गश्त कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को गश्त के दौरान सतपुला-शोभापुर के बीच स्थित रेलवे तीन पुलिया के पास छह संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि ये सभी युवक रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने पहुंचे थे।

पकड़े गए छह आरोपितों में चार नाबालिग और दो बालिग शामिल हैं। रेलवे ट्रैक के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश और रेलवे अधिनियम के उल्लंघन पर वार्ड क्रमांक 60, पुराना कंचनपुर निवासी आर्यन भूमिया (18) और चौधरी मोहल्ला निवासी आयुष कुशवाहा (19) के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

वहीं चारों नाबालिगों के अभिभावकों को बुलाकर कड़ी समझाइश दी गई और भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बाद नाबालिगों को अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया गया।

आरपीएफ की जांच में यह भी सामने आया है कि शोभापुर क्षेत्र में कुछ युवक और नाबालिग रील बनाने के दौरान चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकने जैसी खतरनाक हरकतें करते हैं। इससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। रेल सुरक्षा बल थाना प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि पत्थरबाजी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए गश्त और निगरानी लगातार जारी रहेगी।

आरपीएफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रेलवे ट्रैक या उसके आसपास बिना कारण जाना अपराध है। ट्रैक पर पत्थर, लकड़ी या लोहे के टुकड़े रखना, ट्रेन पर पत्थर फेंकना, रील या फोटोग्राफी करना, सेल्फी लेना, पतंग उड़ाना या ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींचना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। पकड़े जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।