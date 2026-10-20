झाबुआ जिला अस्पताल के शौचालय में मिला लावारिस नवजात का शव, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। जिला मुख्यालय स्थित सिविल अस्पताल में मंगलवार को अस्पताल के एक शौचालय में नवजात का शव लावारिस हालत में मिला। इस घटना के सामने आते ही पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। यह घटना उस वक्त सामने आई जब अस्पताल का एक सफाई कर्मचारी नियमित सफाई करने के लिए शौचालय पहुंचा। कर्मचारी ने वहां नवजात को लावारिस हालत में देखा और तुरंत इसकी सूचना अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों को दी।

सूचना मिलते ही अस्पताल का ड्यूटी स्टाफ और सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों द्वारा जांच किए जाने पर पता चला कि नवजात बालक की मौत हो चुकी थी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी और नवजात के शव को सुरक्षित रूप से पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया।

सिविल सर्जन डॉ. एम. एल. मालवीय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और फिलहाल शव को पीएम (पोस्टमार्टम) के लिए रखवाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह शव सिविल अस्पताल की डिलीवरी का नहीं है।

सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड खंगालने में जुटी पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को अपनी जांच में ले लिया है। शुरुआती तफ्तीश के तहत अस्पताल के एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स और कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि शौचालय की तरफ जाने वाली संदिग्ध महिलाओं की पहचान की जा सके। इसके साथ ही, पुलिस द्वारा अस्पताल के डिलीवरी वार्ड के रिकॉर्ड और हाल ही में भर्ती हुई गर्भवती महिलाओं की सूची की भी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि घटना की तह तक पहुंचा जा सके।