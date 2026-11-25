नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात थांदला के समीप एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब आगे चल रहे ट्रक में पीछे से एक कार जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कार में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में सात लोग घायल हुए हैं।

गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुल जाने से बड़ा हादसा टल गया और किसी की जान नहीं गई। हालांकि हादसे में एक व्यक्ति के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, जबकि एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग गुजरात के राजकोट निवासी हैं। परिवार के सदस्य कार से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर थांदला के समीप उनकी कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन की हालत देखकर हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार में बैठे लोगों को सुरक्षा मिली और संभावित रूप से इससे कहीं अधिक गंभीर हादसा टल गया। एंबुलेंस का इंतजार, पुलिस पेट्रोलिंग बनी मददगार हादसे के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी, लेकिन मौके पर एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग टीम से संपर्क किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पेट्रोलिंग वाहन की मदद ली गई और सभी घायलों को थांदला के शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।