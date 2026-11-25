नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना के कुम्हेरी और कैथोदा गांव में बुधवार को दो दर्दनाक हादसे हुए। बुआ के घर आया 12 साल का बालक बाजार घूमने जा रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उसे कुचल दिया। उधर कुम्हेरी गांव में सड़क किनारे पर बने मंदिर की सीढ़ियां पर धूप सेकने बैठे संत पर तेज रफ्तार कार जा चढ़ी। दोनों की दर्दनाक मौत हो गईं। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं। पहला हादसा स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के कैथोदा गांव के मोड़ पर सरपंच हरीसिंह कुशवाह के घर के सामने हुई है। यहां 12 साल का बालक रांसू पुत्र भैरव सिंह परमार बाजार घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान तेज रफ्तार में आए ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचल दिया।

ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त मौके पर ही बालक की मौत हो गई। बताया गया है, कि मृतक बालक रांसू, चिन्नौनी थाना क्षेत्र के सींगपुरा-झुंडपुरा का रहने वाला था। तीन-चार दिन पहले ही वह झील का पुरा गांव में रहने वाली अपनी बुआ देवीबाई के यहां आया था। बुधवार को वह बुआ के परिवार के बच्चों के साथ बाजार जाने की कहकर निकला था। तभी हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है।