झाबुआ में रामजी के पहुंचने से पहले ही जल उठा रावण, आतिशबाजी की चिंगारी बनी वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ : झाबुआ के थांदला में दशहरा उत्सव के दौरान एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। तयशुदा नियमों और परंपराओं से उलट, भगवान रामजी की सवारी के मैदान तक पहुंचने से पहले ही रावण का पुतला जलकर खाक हो गया।

रावण दहन से पहले मैदान में आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक चिंगारी उड़कर सीधे रावण के पुतले पर जा गिरी और चिंगारी इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में पूरा पुतला धू-धू कर जल उठा।

रावण दहन से पहले मैदान में आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक चिंगारी उड़कर सीधे रावण के पुतले पर जा गिरी और चिंगारी इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में पूरा पुतला धू-धू कर जल उठा।

परंपरा के अनुसार रामजी की सवारी के मैदान में पहुंचने और तीर चलाने के बाद ही रावण दहन किया जाता है। समय से पहले रावण जल जाने को स्थानीय लोग आयोजकों की बड़ी चूक मान रहे हैं। बहरहाल, असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व बिना रामजी के तीरों के ही पूरा हो गया।

घटना के समय भगवान रामजी की सवारी शहर के बाजार से गुजर रही थी और अभी दशहरा मैदान तक पहुंची भी नहीं थी। अचानक पुतला जलने से मैदान में मौजूद भीड़ में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसे बाद में आयोजकों ने संभाल लिया।

पुतले को चारों ओर से प्लास्टिक से ढंककर रखा था

आलीराजपुर : जिले भर में विजयादशमी का पर्व मंगलवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। शाम को स्थानीय फतेह क्लब मैदान पर परंपरागत रावण दहन किया गया।दहन से पूर्व बादल छाए होने के कारण नगर पालिका कर्मचारियों ने पुतले को चारों ओर से प्लास्टिक से ढक कर रखा था। 35 फीट ऊंचे बुराई के प्रतीक रावण के पुतले में आग लगाते ही वह धू-धू कर जल उठा।

इस दौरान फतेह मैदान पर हजारों लोग इस पल के साक्षी बने। दहन होते ही मैदान जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। पुतला दहन के बाद सभी ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं।रावण दहन देखने का उत्साह ऐसा था कि शाम 4 बजे से ही लोग अपने परिजनों के साथ मैदान में एकत्रित होना शुरू हो गए थे।इसके पूर्व कालका माता मंदिर से रथ पर माताजी की मूर्ति पहले दशहरा मैदान ले जाई गई।