झाबुआ में वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह कालीदेवी के समीप भूराडाबरा में मृत तेंदुआ मिला। बताया जा रहा है कि वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। सड़क से गुजर रहा था, तभी किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी।