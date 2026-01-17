झाबुआ में वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप
Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 02:30:03 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 02:30:03 PM (IST)
HighLights
- झाबुआ में वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत।
- कालीदेवी के समीप भूराडाबरा में मृत तेंदुआ मिला।
- पोस्ट मार्टम से मौत का कारण साफ होने की उम्मीद।
नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह कालीदेवी के समीप भूराडाबरा में मृत तेंदुआ मिला। बताया जा रहा है कि वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। सड़क से गुजर रहा था, तभी किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
जानकारी लगने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। वन विभाग का अमला भी पहुंचा।बाद में पोस्ट मार्टम के लिए तेंदुए को झाबुआ लाया गया। पोस्ट मार्टम से मौत का कारण साफ होने की उम्मीद है।