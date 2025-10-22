Reels की सनक में जान से खिलवाड़... युवक ने मुंह में फोड़ा सुतली बम, हालत गंभीर
MP News: ग्राम बाछीखेड़ा में 20 वर्षीय रोहित सोलंकी को स्टंट करना भारी पड़ गया। उसने मोबाइल पर रील बनाने के लिए सुतली बम मुंह में फोड़ लिया। स्टंट करते समय सात सुतली बम फोड़ चुका था। आठवां बम मुंह में फोड़ लिया। इससे उसका जबड़ा और मुंह का काफी हिस्सा डैमेज हो गया। पेटलावद बीएमओ डॉ. एमएल चोपड़ा ने बताया कि युवक की हालत गंभीर है।
Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 11:00:23 PM (IST)
Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 11:00:23 PM (IST)
युवक ने मुंह में फोड़ा सुतली बम, हालत गंभीर।
नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। ग्राम बाछीखेड़ा में 20 वर्षीय रोहित सोलंकी को स्टंट करना भारी पड़ गया। उसने मोबाइल पर रील बनाने के लिए सुतली बम मुंह में फोड़ लिया। स्टंट करते समय सात सुतली बम फोड़ चुका था। आठवां बम मुंह में फोड़ लिया। इससे उसका जबड़ा और मुंह का काफी हिस्सा डैमेज हो गया। पेटलावद बीएमओ डॉ. एमएल चोपड़ा ने बताया कि युवक की हालत गंभीर है। उसे मेडिकल कालेज रतलाम भेजा गया है।
