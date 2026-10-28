झाबुआ में 1 नवंबर से दूध के दामों में पांच रुपये की बढ़ोतरी, दुग्ध संघ की बैठक में बड़ा फैसला

नईदुनिया न्यूज, झाबुआ। पेटलावद में दुग्ध संघ द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी दूध विक्रेता और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में सभी सदस्यों ने मिलकर इस बात पर गहन चर्चा की कि वर्तमान में महंगाई लगातार बढ़ रही है। गाय और भैंस की खरीद के साथ-साथ उनके पालन-पोषण में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री—जैसे भूसा, खली, कपासिया और पशु आहार के दाम काफी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा मजदूरी और पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से दूध उत्पादन की लागत भी काफी अधिक हो गई है।
बैठक में सदस्य अंकुर जगदीश गुर्जर, वीरेंद्र सिंह, रमेश गुर्जर, तेजकरण कोदा काग, शंभूलाल, नाना परमार, कमलेश रामलाल हामड़, कुलदीप शांतिलाल पटेल, पवन प्रकाश गुर्जर आदि ने बताया कि पशु पालने और दूध के व्यवसाय में आ रही इन आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सभी दूध विक्रेता सदस्यों ने आपसी सहमति से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 नवंबर से गाय और भैंस के दूध में प्रति लीटर 5 रुपये की वृद्धि की जाएगी।
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यह फैसला दुग्ध संघ के सभी सदस्यों की मौजूदगी और उनकी सहमति से लिया गया है। इस बैठक में लिए गए निर्णय के दौरान दुग्ध संघ पेटलावद के सदस्य प्रेम गोपाल गुर्जर, नारायण गोविंद गोयल, कन्हैयालाल रणछोड़ आंजना, पवन बाबूलाल गुर्जर (लाला), गिरधारी लाल गणपत गुर्जर, सत्यनारायणदास बैरागी, नमन देवकीनंदन जोशी, चेतन कालूसिंह गुर्जर, दशरथ गणपत गुर्जर, देवा ईश्वरलाल गुर्जर, किशनलाल पारगी, जयंत आंजना, चंदनमल शांतिलाल गुर्जर, दामोदर गुर्जर उन्डवा, गौतम रामकिशन गुर्जर, सुनील रामचंद्र चौधरी और संजय रतनलाल आंजना मौजूद थे।