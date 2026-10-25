छात्रों को कलेक्टर दफ्तर कूच के लिए भड़काना पड़ा भारी... झाबुआ में 3 गिरफ्तार, एकलव्य स्कूल फिर विवादों में

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। पेटलावद के एकलव्य स्कूल के बच्चों के पैदल-पैदल झाबुआ कलेक्टर कार्यालय जाने की सूचना पर थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया, तहसीलदार और एसडीएम की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बच्चों से उनकी समस्याओं पर जानकारी लेकर समझाइश देने का प्रयास किया। इस दौरान रैली में लीडरशिप कर रहे तीन व्यक्ति बच्चों को गुमराह और उत्तेजित कर रहे थे। ये कह रहे थे कि प्रशासन के अधिकारियों की बात नहीं मानना, मैं कहूं वही करना और पैदल-पैदल झाबुआ चलो।

सड़क पर खतरे के चलते रोकी रैली, 3 आरोपितों पर BNSS की धारा में कार्रवाई ग्राम बैडदा में स्कूल की पुलिया के आगे एडीएम झाबुआ और एसडीएम पेटलावद ने बच्चों को समझाया कि आपकी जो भी समस्या है, हम सुनने और हल करने को तैयार हैं। सिंगल पट्टी रोड पर पैदल जाने से अनहोनी हो सकती है, इसलिए मना किया और बस में बैठने को कहा। इस पर तीनों व्यक्ति फिर बच्चों को झाबुआ जाने के लिए उकसाने लगे और बोले कि हम ही बच्चों को झाबुआ ले जाएंगे। शांति भंग और बच्चों के साथ अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया।