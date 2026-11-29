नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। नकली सोने का बिस्किट देकर चार लाख 90 हजार रुपये की ठगी करने वाले फरार पति-पत्नी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों से ठगी की राशि में से एक लाख 80 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस प्रकरण में अब तक कुल चार लाख 80 हजार रुपये जब्त किए जा चुके हैं।

थाना कोतवाली झाबुआ में फरियादी जगदीश चंद्र पुत्र दलपतराम पाठक निवासी धोलका, जिला अहमदाबाद (गुजरात) की शिकायत पर नकली सोने का बिस्किट देकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। खुदाई में सोना मिलने का झांसा देकर की थी ठगी प्रकरण के अनुसार, फरियादी जगदीश चंद्र की मुलाकात मजदूरी के दौरान मानसिंह भील से हुई थी। मानसिंह ने उसे बताया कि उसकी चाची को पुराने मकान की खुदाई में सोने के बिस्किट मिले हैं। विश्वास जीतने के लिए मानसिंह ने असली सोने के छोटे टुकड़े उपलब्ध कराए, जिन्हें ज्वेलर्स से जांच कराने पर सोना सही पाया गया। इसके बाद फरियादी सोने का बिस्किट खरीदने के लिए तैयार हो गया।