झाबुआ में जमीन विवाद को लेकर विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ अंदर पहुंचे, अधिकारी सहित पुलिसकर्मी घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ : कल्याणपुरा स्थित पूनय माता की डुंगरी पर शनिवार को शासकीय पट्टे की जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष और पथराव की घटना सामने आई थी। इस जमीन पर करीब 302 ग्रामीणों को मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना के तहत वर्ष 2022/23 में पट्टे जारी किए गए थे। जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं।

गणेशोत्सव के दौरान मूर्ति स्थापना और दस दिन के धार्मिक आयोजन के बाद यहां कथित कब्जे के प्रयास, मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जिससे गांव में भारी तनाव फैल गया था। इसके बाद प्रभावित पट्टाधारकों ने डीजीपी भोपाल, आईजी इंदौर, एसपी और कलेक्टर झाबुआ को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की थी। यहां दो घंटे के एडीएम को ज्ञापन सौंपा।