झाबुआ के मेले में झूला गिरा, मची अफरातफरी, 14 विद्यार्थी घायल, संख्या ज्यादा होने से हुआ हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान पर चल रहे 20 दिवसीय मेले में सोमवार शाम एक झूला गिर गया। घटना में 14 विद्यार्थी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ड्रैगन झूले में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से क्षमता से अधिक वजन हो गया और झूला गिर गया। घटना के बाद चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। घायल विद्यार्थियों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें 13 छात्राएं और एक छात्र है। यह मेला एक जनवरी से आरंभ हुआ था, 20 जनवरी तक चलना था। हादसे के कारण मेला 19 जनवरी को ही बंद हो गया।

कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल सूचना पर कलेक्टर नेहा मीना ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों का हाल-चाल जाना। चिकित्सकों को निर्देशित किया कि बच्चों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। घायलों की स्थिति स्थिर है एवं उनके वाइटल्स सामान्य हैं। मजिस्ट्रियल जांच दल गठित कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच दल गठित करने के आदेश जारी किए हैं।