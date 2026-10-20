झाबुआ में रावण दहन के दौरान मातम... कुएं में गिरने से 3 मासूमों की मौत, रानापुर क्षेत्र में पसरा सन्नाटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रानापुर। झाबुआ जिले के रानापुर के तहत ग्राम पंचायत चुई के पटेल फलिया स्थित एक कुएं में गिरने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र चौहान, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
प्रभारी तहसीलदार चौहान ने जानकारी दी कि बच्चे शाम करीब 4 से 5 बजे के आसपास अपने घरों से निकले थे। प्रशासन को इस घटना की सूचना रावण दहन के बाद मिली, जिसके बाद वे अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम (PM) के लिए रानापुर अस्पताल भेजा जा रहा है। हादसा कैसे हुआ पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
हादसे का शिकार हुए तीनों बच्चों की उम्र करीब 9 से 10 वर्ष के बीच थी। उनकी पहचान इस प्रकार है...
बचाव कार्य के दौरान पहले दो बच्चों के शव मिल गए थे, जबकि विजय के शव को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश डामोर, जिला मंत्री सुरेश समीर और विष्णु पांचाल भी पहुंचे। इस अचानक हुई दुर्घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि बच्चे कुएं तक कैसे पहुंचे। थाना प्रभारी श्रीराम मंडलोई ने बताया कि तीनों बच्चों के शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है और हादसे के वास्तविक कारणों की जांच जारी है।
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