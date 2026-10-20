झाबुआ में रावण दहन के दौरान मातम... कुएं में गिरने से 3 मासूमों की मौत, रानापुर क्षेत्र में पसरा सन्नाटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रानापुर। झाबुआ जिले के रानापुर के तहत ग्राम पंचायत चुई के पटेल फलिया स्थित एक कुएं में गिरने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र चौहान, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

शाम से लापता थे बच्चे, रावण दहन के बाद प्रशासन को मिली सूचना प्रभारी तहसीलदार चौहान ने जानकारी दी कि बच्चे शाम करीब 4 से 5 बजे के आसपास अपने घरों से निकले थे। प्रशासन को इस घटना की सूचना रावण दहन के बाद मिली, जिसके बाद वे अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम (PM) के लिए रानापुर अस्पताल भेजा जा रहा है। हादसा कैसे हुआ पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।