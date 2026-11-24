नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। गुजरात के भुज में मंगलवार दोपहर को हुए एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ग्राम संदला निवासी एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों में दीवान मखौड़िया, उनकी गर्भवती पत्नी अश्वीना और उनके भाई अर्जुन के दो मासूम बच्चे नवीना व दशरथ शामिल हैं। एक साथ चार मौतों ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है।

रोजगार की तलाश में गुजरात गए थे परिवार बताया जा रहा है कि गांव के कई परिवार रोजगार की तलाश में कुछ दिनों पहले ही गुजरात के भुज गए थे। वहां वे मजदूरी का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। घटना के समय सभी मजदूर काम से लौटकर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की छांव में बैठकर खाना खा रहे थे। सभी थके हुए थे और आराम कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह आराम हमेशा के लिए मातम में बदल जाएगा।