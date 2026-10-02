झाबुआ में नकली सोने का बिस्किट देकर 4.90 लाख रुपये की ठगी, महिला गिरफ्तार, दो आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ : थाना कोतवाली झाबुआ के अंतर्गत चौकी पिटोल पुलिस ने पुराने मकान की खुदाई में निकले सोने के बिस्किट का झांसा देकर एक व्यक्ति से 4 लाख 90 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस ठगी में शामिल एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।

अहमदाबाद (गुजरात) के धोलका निवासी जगदीश चन्द्र पाठक की मुलाकात मजदूरी के दौरान मानसिंह भील से हुई थी। मानसिंह ने उसे अपनी चाची को पुराने मकान की खुदाई में सोने के बिस्किट मिलने की झूठी कहानी सुनाई। आरोपितों ने शुरुआत में सोने का एक असली टुकड़ा जांच के लिए दिया, जिसे ज्वेलर्स ने सही बताया।