'कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगी सांसद पत्नी', महिला ने MP के मंत्री नागर सिंह चौहान पर लगाए सनसनीखेज आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। एक महिला ने वीडियो जारी कर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के साथ 20 वर्ष से रिश्ते में होने का दावा किया है। खुद को ‘रश्मि नागर सिंह चौहान’ बताने वाली महिला ने कहा कि वह 30 अक्टूबर की सुबह मंत्री के घर जाएगी, अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसके लिए मंत्री व उनकी सांसद पत्नी अनिता चौहान जिम्मेदार होंगी। महिला ने सांसद पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

भाजपा के प्रमुख आदिवासी नेता हैं नागर सिंह चौहान मामले में प्रभारी एसपी ज्योति बघेल ने कहा कि फिलहाल महिला की ओर से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। नागर सिंह चौहान भाजपा के प्रमुख आदिवासी नेता हैं। आलीराजपुर सीट से विधायक चुने जाने के बाद अनुसूचित जाति कल्याण विभाग संभाल रहे हैं। उनकी पत्नी अनिता रतलाम-झबुआ संसदीय सीट से भाजपा सांसद हैं।