दतिया में ऑफिस समय में ताश खेलते नायब तहसीलदार का वीडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। सेवढ़ा तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार रामनरेश का ऑफिस समय में अपने कंप्यूटर पर ताश का खेल खेलते हुए एक वीडियो प्रसारित हुआ है। गुरुवार को वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे संज्ञान में लिया है।

किसान ने बनाया था वीडियो

कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि तहसील कार्यालय पहुंचे एक किसान ने नायब तहसीलदार का यह वीडियो बनाया था, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कार्यालय में शासकीय कार्यों के संचालन और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।अ