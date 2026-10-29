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दतिया में ऑफिस समय में ताश खेलते नायब तहसीलदार का वीडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

नायब तहसीलदार का ऑफिस समय में कंप्यूटर पर ताश खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है।

By Kuldeep SaxenaEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 09:59:13 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 09:59:13 PM (IST)
दतिया में ऑफिस समय में ताश खेलते नायब तहसीलदार का वीडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
नायब तहसीलदार का वीडियो वायरल, फोटो-एआई जनरेटेड

HighLights

  1. नायब तहसीलदार का वीडियो वायरल
  2. ऑफिस समय में खेल रहे थे ताश
  3. किसान ने बनाया वीडियो, जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। सेवढ़ा तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार रामनरेश का ऑफिस समय में अपने कंप्यूटर पर ताश का खेल खेलते हुए एक वीडियो प्रसारित हुआ है। गुरुवार को वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे संज्ञान में लिया है।

किसान ने बनाया था वीडियो

कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि तहसील कार्यालय पहुंचे एक किसान ने नायब तहसीलदार का यह वीडियो बनाया था, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कार्यालय में शासकीय कार्यों के संचालन और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।अ


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