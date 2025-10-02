Dussehra 2025: कटनी में 101 और दमोह में 55 फीट ऊंचा रावण का पुतला, पानीपत की तर्ज पर बालाघाट में मनेगा दशहरा

नईदुनिया प्रतिनधि, कटनी। कटनी जिले के कैमोर के एसीसी मैदान में पिछले 85 साल से रावण के विशाल पुतले का दहन किया जा रहा है। इस साल 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है। कैमोर में गुरुवार को रावण दहन का कार्यक्रम होना है। मंगलवार की रात को कैमोर सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात अचानक से मौसम बदला और गरज-चमक के साथ एक घंटे से अधिक समय तक बारिश हुई। जिसके चलते मैदान में खड़ा रावण का पुतला भीग गया और आयोजक उसे बचाने की जुगत में लगे रहे। बुधवार को मौसम के साफ होने के बाद पुतले को सुखाने का कार्य किया गया और गुरुवार को यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों के बीच रावण दहन होगा।

दमोह में इस बार 55 फीट का बनाया गया रावण तहसील ग्राउंड पर उप्र के जालौन से आए कारीगरों द्वारा 55 फीट के रावण के पुतले को बनाया गया था। इस बार रावण दहन के पूर्व लोगों को पूर्व के वर्षों की अपेक्षा रंगारंग आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा। आतिशबाजी में महाभारत का युद्ध लंका दहन सहित कई दृश्य आकाश में नजर आएंगे। उप्र के जालोन जिले से आए कलाकार पिछले कई दिनों से मैदान में तैयारी में जुटे थे। उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार इस बार 55 फीट के रावण के पुतले बनाया जा रहा है जो बीते साल से पांच फीट ज्यादा है। इस बार आतिशबाजी में कई नए सीन भी देखने मिलेंगे जिसमें आसमान में धमाके के साथ रंगीन गुलाल उड़ाया जाएगा। कमल के फूल, गुलाब, मोरपंख सहित अन्य तरह की आतिशबाजी भी देखने मिली। शेख परिवार पिछले 45 साल से यहां रावण का पुतला तैयार कर रहा है।