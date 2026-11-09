कटनी में आग से 6 लोगों की मौत, नौ घंटे बाद पहुंचे कलेक्टर बोले- माफ कीजिए आगे से ऐसा नहीं होगा

नईदुनिया प्रतिनिधि कटनी। बरही अग्निकांड के नौ घंटे बाद घटना स्थल पहुंचे कलेक्टर आशीष तिवारी तो आक्रोशित लोगों से मांगी माफी। आक्रोशित लोगों ने सरकारी सिस्टम पर उठाए सवाल तो दमकल कर्मियों को नागपुर भेजकर ट्रेन्ड करने, फायर ब्रिगेड व्यवस्था दुरुस्त करने, घटना में जिम्मेदारी तय करने कलेक्टर ने दिया आश्वासन।

आधी रात अचानक आग भड़क उठी दीपावली की रात एक ओर रोशनी और खुशियों के पर्व में डूबे थे तो वही जिले के बरही में एक अग्निकांड में परिवार के छह लोगों की जान चली गई। बरही निवासी पूरन अग्रवाल व रितेश अग्रवाल की क्राकरी दुकान में आधी रात अचानक आग भड़क उठी।

छह सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई देखते ही देखते आग ने तीन मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल, उनकी पत्नी चंद्रकला (74), बहू पूनम, नातिन आर्या (14), अन्वी (6) और महज दो माह के मासूम सहित परिवार के छह सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं... रातभर आग की लपटों से घिरी इमारत के भीतर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे परिवार को बचाने की कोशिशें चलती रहीं। सुबह करीब 4:30 बजे 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं।