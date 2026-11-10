कटनी के अनुज शिवात्री बने एमपी के पहले ग्रैंडमास्टर, फिलीपींस में जीती आसियान प्लस चैंपियनशिप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । इस दीपावली पर मध्य प्रदेश को एक नया ग्रैंडमास्टर मिला। कटनी के बेटे अनुज शिवात्री ने फिलीपींस में 7वीं आसियान प्लस इंडिविजुअल ओपन चेस चैंपियनशिप जीतकर न सिर्फ खिताब अपने नाम किया, बल्कि देश के 100वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव भी हासिल कर लिया। अनुज शिवात्री ने वही कर दिखाया, जिसका लंबे समय से इंतजार था।

हार से शुरू हुआ सफर, जीत पर खत्म अनुज फिलीपींस के ओजामिज सिटी में आयोजित चैंपियनशिप में हिस्सेदारी कर रहे थे, जहां 9 राउंड के मैचों में उन्होंने 7 अंकों के साथ विजेता का खिताब जीता। हार के बाद जबरदस्त वापसी पहले ही राउंड में उन्हें घरेलू खिलाड़ी अर्का कार्लो से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की। बाकी के 8 मैचों में उन्होंने 7 अंक हासिल किए, जिसमें 6 जीत शामिल थीं। वे वियतनाम के ग्रैंडमास्टर गुयेन डक होआ से आधा अंक आगे रहे, जिन्हें 6.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान मिला। इस चैंपियनशिप की खासियत यह थी कि इसके विजेता को फिडे द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष प्रारूप के तहत सीधे जीएम टाइटल दिया जाना था।