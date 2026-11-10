कटनी के अनुज शिवात्री बने एमपी के पहले ग्रैंडमास्टर, फिलीपींस में जीती आसियान प्लस चैंपियनशिप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । इस दीपावली पर मध्य प्रदेश को एक नया ग्रैंडमास्टर मिला। कटनी के बेटे अनुज शिवात्री ने फिलीपींस में 7वीं आसियान प्लस इंडिविजुअल ओपन चेस चैंपियनशिप जीतकर न सिर्फ खिताब अपने नाम किया, बल्कि देश के 100वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव भी हासिल कर लिया। अनुज शिवात्री ने वही कर दिखाया, जिसका लंबे समय से इंतजार था।
अनुज फिलीपींस के ओजामिज सिटी में आयोजित चैंपियनशिप में हिस्सेदारी कर रहे थे, जहां 9 राउंड के मैचों में उन्होंने 7 अंकों के साथ विजेता का खिताब जीता।
पहले ही राउंड में उन्हें घरेलू खिलाड़ी अर्का कार्लो से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की। बाकी के 8 मैचों में उन्होंने 7 अंक हासिल किए, जिसमें 6 जीत शामिल थीं।
वे वियतनाम के ग्रैंडमास्टर गुयेन डक होआ से आधा अंक आगे रहे, जिन्हें 6.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान मिला। इस चैंपियनशिप की खासियत यह थी कि इसके विजेता को फिडे द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष प्रारूप के तहत सीधे जीएम टाइटल दिया जाना था।
सामान्य तौर पर जीएम बनने के लिए 27 खेलों में तीन नॉर्म और 2500 ईलो रेटिंग की जरूरत होती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कम से कम 4 जीएम और 6 आइएम के हर राउंड में खेलने की शर्त पूरी होने पर विजेता को सीधा खिताब मिलना था। अनुज की परफॉर्मेंस रेटिंग 2586 रही और उन्हें करीब 15 रेटिंग पॉइंट का फायदा भी हुआ।
भारत के पहले ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे। उनके बाद भारत को 100वें ग्रैंडमास्टर तक पहुंचने में 38 साल लग गए। इससे पहले एस. अश्वथ 98वें और वी.एस. रथनवेल 99वें ग्रैंडमास्टर बने थे। अनुज ने आकर इस शतक को पूरा कर दिया।ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष नितिन नरंग ने भी अनुज को बधाई दी और कहा कि यह भारतीय शतरंज के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अब देश का लक्ष्य 200 ग्रैंडमास्टर तक पहुंचने का है।
अनुज शिवात्री ने अपने शुरुआती दौर में जबलपुर में भी कोचिंग ली। वे यहां वरिष्ठ कोच राजेश बहादुर से कोचिंग लेते थे। इन्हीं के मार्गदर्शन में वे 2019-2020 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे और तब वे मध्यप्रदेश के सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर बने थे।उनके शुरुआती कोच वीरेंद्र तिवारी थे, जिन्होंने उन्हें पहली चालें सिखाईं। इसके बाद निखिलेश जैन और यशपाल अरोरा जैसे कोचों ने उन्हें तराशा है।
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