12 करोड़ की चोरी में बदरुद्दीन ने खोले राज, गिरोह का सरगना है अब्जुल; पुलिस ने यूपी और झारखंड में डाला डेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मध्य प्रदेश में कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित किसना ज्वेलर्स के शोरूम में बुधवार की रात हुई 12 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषणों की चोरी के मामले में कोलकाता से गिरफ्तार बदरुद्दीन खान से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक आभूषणों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है।

पूछताछ में पता चला है कि गिरोह का सरगना झारखंड के साहिबगंज निवासी अब्जुल है। वह चोरी वाली रात ही ट्रेन से साथियों के साथ प्रयागराज पहुंचा था। पुलिस के अनुसार घटना में सात लोग शामिल रहे। आरोपितों ने घटना के बाद आटो पकड़ा और कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से दानापुर एक्सप्रेस में सवार होकर वह प्रयागराज पहुंचे।