    कटनी में बस ओवरटेक करने के दौरान हादसा, एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत; दूसरा गंभीर घायल

    दो युवक बस को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे, तभी सायना मोड़ झिंझरी के पास संतुलन बिगड़ने से बाइक फिसल गई। इस दौरान एक युवक बस के पहिए के नीचे आ गया,

    कटनी में बस ओवरटेक करने के दौरान हादसा, एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत; दूसरा गंभीर घायल
    कटनी में हुआ सड़क हादसा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र की झिंझरी चौकी अंतर्गत बस को ओवरटेक करने दौरान दो युवक हादसे का शिकार हो गए। एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को गम्भीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया।

    जानकारी के अनुसार मोटर साइकिल सवार दो युवक बस को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे, तभी सायना मोड़ झिंझरी के पास संतुलन बिगड़ने से बाइक फिसल गई।

    इस दौरान एक युवक बस के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक और घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।


