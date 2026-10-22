कटनी में दशहरा देखने जा रहे भाइयों को मारी टक्कर, तीनों ने मौके पर ही तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी।बरही के ग्राम पड़रिया मोड़ के पास माेटर साइकिल से दशहरा देखने जा रहे तीन चचेरे भाइयों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और भाग निकला। दुर्घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सिजेहरा गांव के निवासी थे और बरही में रात को दशहरा उत्सव देखने जा रहे थे।

कार्रवाई कर शव स्वजनों को सौंप दिए सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बरही अस्पताल पहुंचाया और गुरुवार को कार्रवाई कर शव स्वजनों को सौंप दिए। साथ ही मामले की जांच कर रही है। एक ही परिवार के तीन युवकों की मौत से गांव में मातम छाया है।