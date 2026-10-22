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कटनी में दशहरा देखने जा रहे भाइयों को मारी टक्कर, तीनों ने मौके पर ही तोड़ा दम

परिवार वालों ने बताया कि तीनों युवक मजदूरी करके परिवार चलाते थे। पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

By Mukesh TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 06:07:56 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 06:07:56 PM (IST)
कटनी में दशहरा देखने जा रहे भाइयों को मारी टक्कर, तीनों ने मौके पर ही तोड़ा दम
सिजेहरा गांव में जुटी परिवार वालों की भीड़। नईदुनिया

HighLights

  1. बरही थाना क्षेत्र के पड़रिया मोड़ के पास देर रात हादसा
  2. एक ही परिवार के तीन युवकों की मौत से गांव में मातम
  3. भाइयों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और भाग निकला

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी।बरही के ग्राम पड़रिया मोड़ के पास माेटर साइकिल से दशहरा देखने जा रहे तीन चचेरे भाइयों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और भाग निकला। दुर्घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सिजेहरा गांव के निवासी थे और बरही में रात को दशहरा उत्सव देखने जा रहे थे।

कार्रवाई कर शव स्वजनों को सौंप दिए

सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बरही अस्पताल पहुंचाया और गुरुवार को कार्रवाई कर शव स्वजनों को सौंप दिए। साथ ही मामले की जांच कर रही है। एक ही परिवार के तीन युवकों की मौत से गांव में मातम छाया है।


बरही का दशहरा उत्सव देखने आ रहे थे

सिजेहरा निवासी छोटेलाल कोल पिता जमुना प्रसाद कोल, 18 साल, अमित लाल कोल पिता गोपाल कोल, 19 साल, सुमित कोल पिता सिरांगो काेल, 20 साल तीनों चचेरे भाई थे। बुधवार की देर रात तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बरही का दशहरा उत्सव देखने आ रहे थे।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौका ही नहीं मिला

सिनगौड़ी रोड से जैसे ही वे रात को बरही थाना के पड़रिया मोड़ पहुंचे, किसी वाहन ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मजदूरी करके परिवार चलाते थे युवक

हादसे के बाद भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बरही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय जनों की मदद से मृतकों के शव उठाकर उनको बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिजवाया गया। साथ ही स्वजनों को सूचना दी। गांव में एक साथ तीन युवकों की मौत की खबर पहुंचते ही मातम छा गया।

तीनों युवक मजदूरी करके परिवार चलाते थे

गुरुवार सुबह तीनों युवकों के शवों का चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और उसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिए गए। स्वजनों ने बताया कि तीनों युवक मजदूरी करके परिवार चलाते थे। एक साथ तीन की मौत से गांव में मातम पसरा रहा।

बरही थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम किया और जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

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