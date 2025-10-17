कटनी-दमोह रोड पर बस और ट्रक आमने-सामने टकराए, हादसे में 12 यात्री हुए घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मध्य प्रदेश में कटनी जिले में कटनी-दमोह रोड पर गुरुवार सुबह बस और ट्रक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार 12 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना रीठी थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ पर हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए रीठी और कटनी जिला अस्पताल भेजा गया है।
