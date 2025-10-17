कटनी-दमोह रोड पर बस और ट्रक आमने-सामने टकराए, हादसे में 12 यात्री हुए घायल

मेरी खबरें
    By Mukesh Tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 09:32:04 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 09:34:43 AM (IST)
    कटनी-दमोह रोड पर दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। मध्य प्रदेश में कटनी जिले में कटनी-दमोह रोड पर गुरुवार सुबह बस और ट्रक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार 12 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना रीठी थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ पर हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए रीठी और कटनी जिला अस्पताल भेजा गया है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।


